MotoGP Austria: Bezzecchi comanda le libere 2 davanti a Vinales e Bagnaia

SPIELBERG - E' di Marco Bezzecchi il miglior tempo nelle prove libere 2 al Gran Premio d'Austria, valevole per la decima tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Il riminese del team VR46, con il crono di 1:28.533, chiude davanti a Maverick Vinales e all'altra Ducati di Pecco Bagnaia. Quarto tempo per Brad Binder, con alle spalle le Ducati targate Pramac di Johann Zarco e Jorge Martin. Seguono Aleix Espargaro e Alex Marquez, mentre in fondo alla la top 10 ci sono Fabio Quartararo e Miguel Oliveira. Sia Marc Marquez che Enea Bastianini dovranno passare per il Q1 nelle qualifiche di sabato mattina.