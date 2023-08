MotoGP: Brad Binder rinnova con KTM fino al 2026

ROMA - Arriva un maxi rinnovo per Brad Binder , che ha prolungato il suo contratto con KTM in MotoGP fino al 2026. L'annuncio è arrivato durante il Gran Premio d'Austria , sul circuito di casa del Red Bull Ring. Potrebbero quindi diventare sette le stagioni del sudafricano con il team austriaco in classe regina, anche se il loro legame è iniziato già nel 2015 in Moto3. "Brad è un riferimento nel nostro team, è una grande notizia sapere che rimarrà a lungo con noi - ha detto il team manager Francesco Guidotti -. Stiamo costruendo un rapporto e un progetto di ampio respiro. Ciò garantisce nel nostro box uno spirito vincente, ma anche stabilità ed esperienza

Le parole di Binder

"Un enorme ringraziamento a KTM e ai suoi vertici per aver avuto fiducia in me e per avermi permesso di far parte di questo incredibile programma ancora per qualche anno - ha detto Binder -. Ci stiamo avvicinando molto a ciò che vogliamo ottenere in pista. Non potrò mai parlare abbastanza bene del team e della mia squadra e rendere loro giustizia. Il 2015 e le mie prime gare con KTM mi sembrano lontanissime nel tempo. Passa davvero in fretta. I ricordi che ci legano sono speciali. Ma c'è ancora molto da fare. Non vedo l'ora fare la mia parte. Grazie ancora".