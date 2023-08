MotoGP: Ducati e Bagnaia si prendono la pole in Austria, seconda l'Aprilia di Vinales

ROMA - Pecco Bagnaia conquista la pole position nel Gran Premio d'Austria, decimo appuntamento stagionale della MotoGP. Il campione in carica della Ducati gira in 1:28.539 e aprirà la griglia di partenza davanti a Maverick Vinales e Brad Binder, fresco di rinnovo con KTM. L'altra moto di casa, guidata da Jack Miller, apre la seconda fila davanti alle due Ducati di Alex Marquez e Luca Marini. Solo il settimo crono per Marco Bezzecchi, ma va peggio a Enea Bastianini, che non supera il Q1 e partirà quattordicesimo. Alle ore 15 il via della Sprint