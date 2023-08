MotoGP: Bagnaia fa sua la Sprint in Austria, out Bezzecchi

SPIELBERG - E' Pecco Bagnaia a trionfare nella Sprint al Gran Premio d'Austria, valevole per la decima tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Dopo la pole ottenuta al mattino, il campione del mondo fa sua anche la gara del sabato in sella alla Ducati. Secondo posto per Brad Binder, che proprio oggi ha ufficializzato il suo rinnovo con KTM fino al 2026, davanti a Jorge Martin, partito dodicesimo. Ai piedi del podio Alex Marquez, davanti a Jack Miller e ai fratelli Pol e Aleix Espargaro. Tredicesimo Enea Bastianini, mentre non è certo la giornata giusta per Marco Bezzecchi, out alla prima curva a causa di un incidente con ben cinque piloti coinvolti. Tutto comincia quando proprio Martin viene leggermente a contatto con Fabio Quartararo, il quale si sposta verso l'esterno e non riesce a evitare di colpire Johann Zarco, Miguel Oliveira e Bezzecchi. Lo spagnolo del team Pramac riuscirà comunque a chiudere in terza posizione dopo essere partito dodicesimo.