MotoGP, Bagnaia vince la Sprint in Austria: "Non ho pensato a niente"

SPIELBERG - Pecco Bagnaia completa la doppietta del sabato e punta alla gara dopo una giornata perfetta: nel Gran Premio d'Austria di MotoGP arrivano infatti la pole nella qualifica del mattino e la vittoria nella Sprint al Red Bull Ring. "Sono riuscito a prendere subito la testa - le parole del pilota Ducati -. Ho deciso di frenare più forte per non lasciare opportunità agli avversari di rientrare. Negli ultimi giri la gomma posteriore era andata. Domani sarà un'altra storia ma nel frattempo siamo molto contenti ".

Verso la gara

"Sono stati portati degli aggiornamenti che hanno funzionato soprattutto per la partenza - aggiunge poi Bagnaia a Sky Sport -. E' stata la mia miglior partenza come reazione, e una delle volte in cui mi sono concentrato di più alla prima staccata. Ho spinto senza pensare alla gomma o a nient'altro. Domani secondo me sarà una gara completamente diversa. Quello che ci ha fatto lo step in termini di passo è stata una modifica di setting che ho richiesto io. Devo dire grazie alla mia squadra. Secondo me domani il passo sarà diverso".