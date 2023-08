MotoGP Austria: Bagnaia vince e fa cinque in stagione, podio Bezzecchi

SPIELBERG - Pecco Bagnaia vince il Gran Premio d'Austria, valevole per la decima tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Il campione del mondo della Ducati ottiene il quinto successo stagionale nelle gare della domenica, precedendo sul podio la KTM di Brad Binder e le due Ducati targate VR46 di Marco Bezzecchi e Luca Marini. Sono ben quattro le Ducati nelle prime cinque posizioni, con Alex Marquez al traguardo appena dietro ai due italiani. In classifica Bagnaia va in fuga su tutti gli inseguitori e mette un altro tassello importante verso il bis.