MotoGP, la classifica piloti dopo il GP d'Austria

SPIELBERG - Pecco Bagnaia è sempre più in fuga nella classifica piloti di MotoGP dopo la vittoria nel Gran Premio d'Austria, valevole per la decima tappa del Mondiale 2023. Il campione in carica allunga così di Jorge Martin, che con la settima piazza mantiene il secondo posto in classifica ma paga 62 lunghezze dal leader. Sul podio anche Marco Bezzecchi, distante sei punti dallo spagnolo. Entrambi hanno oltre 20 punti di vantaggio rispetto a Brad Binder, quatro con la sua KTM.