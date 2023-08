MotoGP, Bagnaia elogia la Ducati: "Grande lavoro nel weekend"

SPIELBERG - "Sinceramente mi aspettavo un passo più veloce ma le condizioni erano difficili. Abbiamo gestito bene la gara, questo weekend abbiamo dimostrato il nostro potenziale ". Queste le parole di Pecco Bagnaia dopo la vittoria nel Gran Premio d'Austria , valevole per la decima tappa del Mondiale 2023 di MotoGP . Il pilota ha elogiato il lavoro della Duca ti in un weekend che l'ha visto ottenere la pole position e confermare la prima posizione vincendo sia la Sprint che la gara di domenica.

Le parole di Bagnaia

Bagnaia è poi tornato a parlare ai microfoni di Sky Sport: "Avevamo due strategie in mente - le sue parole -, una era quella di essere primi e spingere un po' per avere un gap, la seconda di controllare più Benzina e gomme. Sono partito bene e ho cercato di gestire il più possibile, ho cercato di essere un po' più lento nella prima parte. Gli ultimi dieci giri sono stati difficili per la gomma dietro. Sono molto contento perché siamo riusciti a fare un ottimo lavoro nel weekend".