MotoGP, Zarco lascia la Ducati Pramac: "Progetto Honda interessante"

ROMA - “ Sono stato quattro anni con Ducati, di cui tre con il team Pramac , e sono molto contento di quello che abbiamo costruito e raggiunto insieme. Nel 2021 ho chiuso il mondiale al quinto posto ed è stato il mio miglior risultato di sempre in MotoGP, ma il mio obiettivo è fare ancora meglio quest’anno. Alla fine di questa stagione me ne andrò con il sorriso , perché il team e Ducati mi hanno dato tanto e insieme abbiamo lottato per cose veramente importanti". Attraverso queste parole Johann Zarco ha annunciato il suo addio alla Ducati Pramac al termine di questa stagione, con l'obiettivo di iniziare una nuova avventura in sella alla Honda LCR .

Campinoti: "Sono dispiaciuto"

Il team principal della Ducati Pramac, Paolo Campinoti, ha ringraziato Zarco per il lavoro svolto, augurandogli il meglio per il futuro: “Insieme a Johann abbiamo passato tre anni favolosi dove il team, anche grazie al suo grande talento, ha potuto fare uno step molto importante, che l’ha portato ad essere in questo momento il team leader del campionato MotoGP. Per questo motivo non posso che essere dispiaciuto per non averlo più nella nostra famiglia la prossima stagione ma gli auguro tutta la fortuna del mondo per il suo futuro. Adesso non posso far altro che ‘godermelo’ fine alla fine del campionato”.