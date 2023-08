MotoGP, Ducati chiude a Marquez: "Non rientra nei nostri piani"

ROMA - Ducati chiude ancora una volta, e forse in maniera definitiva, all'ipotesi di accogliere tra le proprie fila Marc Marquez . Il nome dello spagnolo è stato di recente nuovamente accostato alla scuderia di Borgo Panigale come possibile rimpiazzo di Johann Zarco , il quale ha lasciato il team Pramac per passare alla Honda LCR . A commentare la situazione è stato il direttore sportivo della Ducati, Paolo Ciabatti , che ai microfoni di AS ha dichiarato: " Marquez non rientra nei nostri piani, e in questo momento è molto probabile che sia Morbidelli ad andare in Pramac ”.

"Cosa farebbe Honda senza Marquez?"

Questione anagrafica ma non solo, dietro il "no" a Marquez: “Abbiamo una strategia che è quella di aiutare i giovani piloti a crescere insieme a noi. E poi, Marc non ha un contratto con Honda per il prossimo anno? Cosa farebbero senza di lui? Honda ha bisogno di qualcuno che la aiuti a migliorare, e Marquez è bravo in questo. Abbiamo una nostra strategia che cerchiamo di seguire: in molti si sono dimenticati il percorso che abbiamo fatto per arrivare a questo punto". Chiusura totale, quindi, alla suggestione di veder competere sulla stessa moto il campione spagnolo e colui che sta dominando la scena in MotoGP in questa fase storica, Francesco Bagnaia, uscito dall'Austria con il massimo del bottino.