MotoGP, Quartararo e il dominio di Bagnaia: “E’ inarrestabile”

ROMA – Fabio Quartararo sembra lontano anni luce rispetto a quando conquistò il suo primo titolo Mondiale in MotoGP nel 2021, a causa delle problematiche della sua Yamaha. Adesso a comandare nella classe regina c’è Francesco Bagnaia in sella alla sua Ducati e anche il pilota francese ne sta riconoscendo i meriti. Il piemontese, infatti, nonostante un’agguerrita concorrenza, continua a vincere allungando in testa al Mondiale nei confronti dei suoi diretti avversari Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Un ruolino di marcia che sembra ripercorrere quello del Marc Marquez dei tempo d’oro.