Ducati, Bastianini: "Ci va tutto storto, ma non mi deprimo"

ROMA - "Non mi deprimo perché so cosa posso fare: si tratta solo di mettere tutto insieme". Così Enea Bastianini, alle prese con una stagione di MotoGP molto complicata al suo primo anno sulla Ducati ufficiale, in un'intervista rilasciata a Speedweek. Il riminese, infatti, è stato vittima di un infortunio a Portimao che di fatto lo ha tenuto lontano dalla pista fino a giugno, quando è rientrato al Mugello. Bastianini, inoltre, ha lamentato diversi problemi e dettagli che nei weekend non si sono mai incastrati nel modo corretto: "In questo momento sembra che tutto vada contro di noi, succede sempre qualcosa che ci rende difficile la vita", ha infatti aggiunto l'ex pilota del team Gresini.