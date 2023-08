MotoGP, GP Catalogna 2023: orari, diretta tv e programmazione

ROMA – Archiviata la gara dello Spielberg, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Catalogna 2023. Il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, in sella alla sua Ducati, ha intenzione di consolidare ulteriormente la propria leadership nella classifica iridata. Jorge Martin e Marco Bezzecchi, invece, hanno bisogno di rialzare la testa per continuare a sperare nel titolo. Si parte venerdì 1 settembre alle ore 10:45 con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda è prevista alle 15:00. Nella giornata di sabato 2 settembre spazio alla terza sessione di prove libere alle 10:10, mentre in seguito, alle 10:50, le qualifiche; nel pomeriggio alle ore 15:00 la sprint race. Domenica 3 settembre è in programma la gara alle ore 14:00.