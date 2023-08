MotoGP, Martin fissa l'obiettivo: "Team factory nel 2025, con o senza Ducati"

ROMA - Il mondiale di MotoGP riparte dal Gran Premio di Catalogna , dove Jorge Martin e Marco Bezzecchi proveranno a cominciare la loro scalata verso la prima posizione di Francesco Bagnaia , lontana attualmente 62 e 68 punti, rispettivamente. Ma lo spagnolo del team Pramac guarda già più avanti: " Il mio obiettivo è avere un sedile in un team factory nel 2025 : penso di meritarmelo . Ho il potenziale per vincere anche su un’altra moto: la mia prima scelta è Ducati, ma se non apprezzano fino in fondo il mio lavoro e il mio talento, cambiare è l’unica opzione che ho ".

Martin: "Ecco quando ho capito di poter battere Bagnaia"

Tornando al testa a testa mondiale, Martin ha spiegato quando ha capito di poter essere un serio contendente al titolo: "Al Mugello siamo arrivati secondi abbastanza vicini alla vittoria, e in quel momento ho capito che siamo tra i migliori, tra coloro che possono vincere gare, e infatti nella gara dopo ho vinto al Sachsenring. È stato un momento molto importante della stagione, perché abbiamo capito che siamo tra i più forti e che possiamo battere Pecco". Anche se Bagnaia, attualmente, si trova in una netta posizione di vantaggio, non solo in termini di classifica ma anche dal punto di vista psicologico: "Bagnaia è in un’ottima posizione al momento, in cui può gestire e finire anche secondo o terzo, decidere se prendersi un rischio o no. Io invece devo rischiare un po’ di più per recuperare punti, ma sono sicuro che posso farcela".