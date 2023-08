MotoGP, il desiderio di Quartararo: “Vorrei un motore più potente”

ROMA – L’attuale stagione di MotoGP si sta dimostrando un campionato quasi totalmente controllato dalle Ducati, con qualche eccezione fornita dalle KTM e dell’Aprilia. Le moto più in difficoltà sono sicuramente Honda e Yamaha, che sono lontanissime dai tempi d’oro in cui dominavano in lungo e in largo giocandosi tra di loro il titolo piloti e costruttori. A farne le spese sono soprattutto piloti come Fabio Quartararo che, proprio nel momento in cui sembrava lanciato verso una carriera incredibile, è stato costretto ad un’imprevista battuta d’arresto. Il francese ha deciso di dare un’altra chance alla Yamaha, nella speranza di rialzare la testa il prossimo anno.