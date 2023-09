MotoGP, GP Catalogna: doppietta Aprilia anche nella Practice, poi Bagnaia

BARCELLONA - Aprilia ancora protagoniste nel venerdì del Gran Premio di Catalogna di MotoGP: dopo la doppietta in FP1, infatti, Aleix Espargaro e Maverick Vinales comandano anche la Practice, chiudendo davanti alla Ducati di Francesco Bagnaia. Direttamente in Q2 anche Enea Bastianini, che si migliora nel finale prendendosi il nono crono davanti a Jorge Martin. Niente da fare, invece, per Fabio Quartararo e Marc Marquez: i due campioni del mondo hanno chiuso rispettivamente in 17° e 19° posizione, e dovranno quindi sudarsi le prime quattro file passando per il Q1.