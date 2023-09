MotoGP, pole di Bagnaia in Catalogna davanti alle Aprilia

BARCELLONA - Il Gran Premio di Catalogna, undicesimo appuntamento del mondiale di MotoGP, ha visto Francesco Bagnaia conquistare la pole position. Da urlo la prestazione del torinese, che permette a Ducati di vincere il derby tutto italiano contro l'Aprilia, che piazza Aleix Espargaro, Miguel Oliveira e Maverick Vinales subito dietro a Pecco. Bagnaia ha anche fatto registrare il nuovo record della pista in 1:38.639. 11° il suo compagno di squadra Enea Bastianini, che però, in vista della gara di domani, verrà retrocesso di tre posizioni per una penalità maturata nel finale della Practice. Il riminese, quindi, nella Sprint partirà regolarmente in quarta fila, tra Marco Bezzecchi e Marc Marquez.