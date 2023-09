MotoGP: Bagnaia secondo nella Sprint in Catalogna, trionfo Espargaro

BARCELLONA - E' Aleix Espargaro a conquistare la Sprint nel Gran Premio di Catalogna, valevole per l'undicesima tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. E' un trionfo per il pilota di casa, che va in fuga a metà gara battendo anche la Ducati di Pecco Bagnaia, secondo al traguardo davanti all'altra Aprilia di Maverick Vinales, che conferma l'ottimo weekend della casa di Noale. Ai piedi del podio c'è la KTM di Brad Binder, che guarda con ottimismo alla domenica e precede Jorge Martin. Sesto Miguel Oliveira, davanti all'altra Ducati Pramac di Johann Zarco e a Marco Bezzecchi.