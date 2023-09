MotoGP, Bagnaia dopo la Sprint: "Contento del secondo posto"

BARCELLONA - "E' sempre meglio vincere, ma sono contento per il risultato. Le Aprilia sono molto competitive e per la gara di domani dobbiamo rivedere ancora qualcosina". Queste le parole di Pecco Bagnaia dopo il secondo posto nella Sprint Race al Gran Premio di Catalogna , valevole per l'undicesima tappa del Mondiale 2023 di MotoGP . Il pilota Ducati ha chiuso sul podio dietro ad Aleix Espargaro, andato in fuga, ma davanti all'altra Aprilia di Maverick Vinales, terzo al traguardo.

Le parole di Bagnaia

Bagnaia è poi tornato a parlare ai microfoni di Sky Sport: "Duello con Vinales? Sapevo che le Aprilia hanno una trazione incredibile. Non riuscivo a stargli vicino, in frenata eravamo più forti ma in tutte le uscite dalla curva perdevamo tanto. Sentivo Vinales che mi puntava, ma ho cercato di non dargli possibilità di fregarmi all'ultima curva. Per domani è difficile fare previsioni. Quando corriamo con la media riusciamo sempre ad essere competitivi: non penso vada bene la soft perché comunque la gara è lunga".