MotoGP Catalogna, terrore per Bagnaia al via: terribile incidente alla prima curva!

BARCELLONA (Spagna) - Doppio incidente a pochi metri dalla partenza nel Gran Premio di Catalogna, undicesimo appuntamento della MotoGP. Alla prima curva, ben cinque piloti sono stati coinvolti in una maxi caduta che li ha visti finire a terra dopo un primo contatto. Giù nella ghiaia Alex Marquez, Enea Bastianini Bastianini, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. Successivamente, Pecco Bagnaia si è reso protagonista di un high-side, finendo a terra e venendo colpito alla gamba dalla KTM di Brad Binder, che arrivava da dietro.. Subito è scattata bandiera rossa. Dopo alcuni attimi di paura, Bagnaia si è mostrato cosciente. Sia il campione del mondo che il compagno di squadra Bastianini si sono diretti al centro medico per i controlli, non riprendendo quindi la loro corsa.