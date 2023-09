MotoGP: in Catalogna vince l'Aprilia di Espargaro. Paura per Bagnaia

BARCELLONA - Aleix Espargaro vince il Gran Premio di Catalogna, valevole per l'undicesima tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. E' doppietta Aprilia sul circuito di Barcellona, con Maverick Vinales che cede al compagno di squadra ma mantiene la seconda piazza mettendo la firma sul primo uno-due della casa italiana nella storia della classe regina. Giornata nera, invece, per la Ducati: un doppio incidente con spavento mette fuori gioco Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini. Per il leader della classifica tanta paura dopo essere stato colpito alle gambe da Brad Binder. Sul podio c'è anche Jorge Martin, che accorcia in graduatoria proprio dal campione del mondo.