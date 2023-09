Ducati, doppia frattura per Bastianini in Catalogna: dovrà operarsi

BARCELLONA - Brutte notizie per Enea Bastianini, protagonista dell'incidente alla prima curva del Gran Premio di Catalogna di MotoGP. Il pilota della Ducati ha infatti riportato una frattura al malleolo sinistro e una alla mano sinistra. In particolare, la prima necessiterà di un intervento chirurgico a cui il riminese si sottoporrà in Italia. L'infortunio è arrivato in seguito a un incidente che ha visto coinvolti, oltre a Bastianini, altri quattro piloti poco dopo la partenza della gara di Barcellona.