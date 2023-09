MotoGP, incidente Bagnaia. Binder: "Mi sono spaventato, non sapevo dove l'avevo preso"

BARCELLONA - Il Gran Premio di Catalogna di MotoGP è stato scosso dal terribile incidente occorso a Francesco Bagnaia nel primo giro: un high side che lo ha catapultato in mezzo alla pista, con Brad Binder che non è riuscito a evitarlo. Fortunatamente, il sudafricano ha investito le gambe di Pecco, scongiurando conseguenze ben peggiori. Presentatosi ai microfoni di Sky Sport visibilmente scosso, il pilota della KTM ha dichiarato: "Per me è stato difficile, sono entrato in curva, ho accelerato e solo lì ho visto Bagnaia, ho fatto del mio meglio per evitarlo ma non ce l'ho fatta. C'era anche dell'olio in pista. È stato spaventoso, è il peggior incubo di ogni pilota fare del male ad un altro pilota".