MotoGP, Bagnaia punta Misano: "Farò di tutto per esserci"

ROMA - La MotoGP è ancora scossa per il bruttissimo incidente che ha visto coinvolto il pilota della Ducati, Francesco Bagnaia, finito in ospedale per dei controlli dopo essere stato investito involontariamente da Brad Binder. Fortunatamente le condizioni del piemontese sono migliori rispetto a quanto avesse fatto presagire l'incidente in pista e non ha riportato alcuna frattura, ma soltanto qualche contusione. Per questo motivo è possibile che Bagnaia torni in pista già in questo weekend nel Gran Premio di San Marino 2023.