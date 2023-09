Bagnaia idoneo per Misano: "L'incidente? Ho fatto un bel botto..."

ROMA - Dopo il grosso spavento per l'incidente di Barcellona, il pilota della Ducati Francesco Bagnaia , tornerà in pista per correre il Gran Premio di San Marino 2023 di MotoGP : adesso è ufficiale. A comunicarlo è stato lo stesso circus motociclistico attraverso i social, una volta che il piemontese ha ricevuto il via libera da parte dei medici dopo i controlli di rito. A questo punto bisognerà capire in quali condizioni Bagnaia arriverà sul tracciato di Misano, dove proverà a conquistare più punti possibili in ottica Mondiale.

Bagnaia: "Sto abbastanza bene"

"Mi sento abbastanza bene, abbiamo fatto un lavoro incredibile. Mi sento fortunato sotto tutti i punti di vista, sono stati tutti incredibili. Ho rivisto l'incidente insieme al team e siamo in attesa di risposte. Sicuramente è stato un bel botto, come non si vedeva da anni. Gli altri piloti sono stati bravi a cercare di evitarmi, poi Binder non ci è riuscito. La cosa che mi è rimasta più impressa è l'airbag che scoppiava mentre io era a testa in giù, poi sono rimasto in pista sperando che nessuno mi colpisse". Il campione del mondo di MotoGP, Francesco Bagnaia, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo l'ok dei medici per correre a Misano.