MotoGP, Marini confermato da Mooney VR46: rinnovo fino al 2024

ROMA - Il Team Mooney VR46 ha annunciato ufficialmente la conferma di Luca Marini anche per la stagione 2024 di MotoGP . Il pilota, dunque, proseguirà la collaborazione che ormai dura da anni con la squadra di Valentino Rossi e resterà il compagno di squadra di Marco Bezzecchi . Marini ha gli obiettivi molto chiari ed ha intenzione di provare a fare un ulteriore step di crescira per provare a lottare per il titolo, come sta facendo proprio in questa stagione Bezzecchi, vincitore di due gare.

Marini: "Gruppo affiatato"

Il pilota del Team Mooney VR46, Luca Marini, dopo l'annuncio della sua permanenza nella squadra si è detto molto soddisfatto: “Rimanere nel Mooney VR46 Racing Team anche nel 2024 è per me una questione di fiducia verso un gruppo di lavoro molto affiatato. Faremo di tutto per raggiungere i nostri obiettivi nel corso della prossima stagione. Avverto il supporto da parte di tutta la squadra tecnica. Essere tra i protagonisti del 2024, lottare per il Campionato come pilota e come Team è sicuramente un’ambizione reale”.