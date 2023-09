MotoGP: pole e record per Martin a Misano, poi Bezzecchi e Bagnaia

MISANO ADRIATICO - Il Gran Premio di San Marino, dodicesimo appuntamento del mondiale di MotoGP, ha visto Jorge Martin conquistare la pole position. Sessione da record per lo spagnolo, che firma il miglior tempo in 1:30.390, rifilando quattro decimi a Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia, che completano una prima fila tutta Ducati. Da sottolineare il risultato dei due italiani, entrambi ancora molto sofferenti dopo i rispettivi incidenti avvenuti la settimana scorsa a Barcellona. Due moto italiane anche in seconda fila, con le Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargaro separate dalla KTM della wild card Dani Pedrosa. Nono Marc Marquez, solo tredicesimo Fabio Quartararo, che non è riucito ad accedere al Q2.