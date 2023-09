Ducati, tris nella Sprint a Misano: vince Martin, poi Bezzecchi e Bagnaia

MISANO ADRIATICO - È Jorge Martin a vincere la Sprint del Gran Premio di San Marino, valida come dodicesimo appuntamento del mondiale di MotoGP. Bella vittoria per lo spagnolo della Ducati Pramac, poleman in qualifica: alle sue spalle Marco Bezzecchi, che per un piccolo errore nel finale non è riuscito a contendere il primo posto a Martin fino alla fine. Terzo Francesco Bagnaia, che con una prova sontuosa riesce a resistere al dolore alla gamba conservando il podio dal feroce assalto delle KTM di Daniel Pedrosa e Brad Binder. Leggermente più staccato Maverick Vinales, sesto davanti a Luca Marini e al compagno di squadra Aleix Espargaro.