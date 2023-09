Ducati, Bagnaia 3° nella Sprint a Misano: “Prestazione fantastica considerando il dolore”

Bagnaia e le preoccupazioni per la gara

Molto, infatti, dipenderà dalla terapia, visto che Bagnaia ha spiegato anche di aver avuto un problema al ginocchio, che non era abbastanza "caldo" dopo essere stato trattato solo in mattinata. C'è grande curiosità per vedere cosa accadrà domani, visto che la gara si disputerà su una distanza doppia rispetto alla Sprint: "È un po’ preoccupante pensare alla gara, perché sarà sul doppio dei giri, ma per ora mi concentro a fare al meglio la terapia, che sta funzionando bene - ha sottolineato Bagnaia -. Non c’è tempo per riposare, quindi facciamo il possibile. Mi sarei aspettato dei miglioramenti da ieri, invece la situazione è costante".