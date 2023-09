MotoGP, Martin domina la gara di Misano. Sul podio anche Bezzecchi e Bagnaia

MISANO ADRIATICO - La gara del Gran Premio di San Marino, valida per la dodicesima tappa del mondiale di MotoGP, ha visto la vittoria di Jorge Martin. Weekend perfetto per lo spagnolo della Ducati Pramac, che conduce tutti i giri in pista dopo aver conquistato pole position e vittoria nella Sprint nel sabato. Alle sue spalle, a completare il podio, ecco Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia, stoici nel resistere ai fortissimi dolori rispettivamente alla mano e alla gamba, per portare a casa un podio davanti al proprio pubblico. Quarto posto per un sorprendente Daniel Pedrosa, che ha goduto di una wild card con la KTM.