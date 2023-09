Bagnaia e Bezzecchi, battibecco nel retro podio: "Mi hai rotto il c***o, sei sporco"

MISANO ADRIATICO - Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi sono tra i protagonisti più importanti del Gran Premio di San Marino di MotoGP, in cui hanno dovuto correre con i fortissimi dolori in seguito ai rispettivi incidenti della scorsa settimana a Barcellona. I due piloti Ducati sono comunque stati in grado di salire sul podio, con il pilota del team VR46 secondo davanti a Pecco, in una gara in cui non sono mancati i contatti. Episodi su cui i due hanno scherzato nel retro podio. Riguardando le immagini delle prime fasi di gara, in cui Bagnaia ha sopravanzato Bezzecchi, Marco esclama: "Mi hai rotto il c***o a passare sempre all’esterno, hai davvero rotto". Poi, il cambio di direzione: "Ci siamo presi, no?", chiede Bagnaia; "Te hai preso me. Sei sporco!", sottolinea Bezzecchi. Poi le risate e i complimenti reciproci anche con Jorge Martin, primo al traguardo.