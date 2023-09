MotoGP, Marini in testa nei test di Misano. Seguono Vinales e Binder

ROMA - Vanno in archivio di test della MotoGP sul tracciato di Misano. I piloti della classe regina, poche ore dopo la conclusione del Gran Premio di San Marino 2023 vinto da Jorge Martin, sono tornati in pista per sperimentare delle modifiche sulle loro moto. Il centauro della Ducati Mooney VR46, Luca Marini, ha fatto segnare il miglior crono della giornata davanti all'Aprilila di Maverick Vinales e alla KTM di Brad Binder, mentre Jorge Martin si è piazzato immediatamente a ridosso dei primi tre. Migliorano le prestazioni di Fabio Quartararo che, in sella alla sua Yamaha, riesce ad ottenere un sesto posto, mentre la Honda di Marc Marquez continua a fare incredibilmente fatica: l'otto volte campione del mondo deve accontentarsi di una quattordicesima piazza.