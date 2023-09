MotoGP, Quartararo dopo i test: "Non so se ci siano passi in avanti"

ROMA - Si sono conclusi a Misano i test della MotoGP, andati in scena subito dopo la gara del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini dominata da Jorge Martin. Grande attesa, tra le altre, per la Yamaha che doveva dare delle importanti risposte al campione del mondo 2021, Fabio Quartararo, in vista della prossima stagione. Il team manager della casa giapponese, Maio Meregalli, è sembrato felice di quanto visto in pista: "Abbiamo un nuovo motore più potente, che è anche più semplice da guidare".