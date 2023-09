Ducati, Bastianini e l'infortunio alla mano: "Devo aspettare un mese"

ROMA - Negli ultimi tempi la Ducati ufficiale ha avuto un po' di sfortuna con le cadute, soprattutto durante il Gran Premio di Barcellona, nel quale sono finiti a terra il campione del mondo Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini. Del primo è parlato molto per lo spavento e per lo stoico terzo posto di Misano, mentre per quanto riguarda il secondo non si tratta di un episodio isolato di cadute. Bastianini, infatti, nella sua prima stagione nel team ufficiale è incappato in diversi problemi, che lo hanno costretto a saltare buona parte del campionato.