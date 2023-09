MotoGP, Rins ‘smaschera’ Marquez: “Sta giocando con la stampa”

ROMA - In casa MotoGP , mentre continua a prendere forma il mosaico relativo alla griglia della prossima stagione, tiene sempre banco il futuro di Marc Marquez . L'otto volte campione del mondo, infatti, non ha ancora sciolto le riserve e non si sa se resterà in sella alla Honda oppure se cambierà squadra. Il suo nome è sicuramente quello più gettonato del mercato piloti e potrebbe stravolgere tutto nell'arco di poco tempo, soprattutto se decidesse davvero di sposare il progetto della Ducati.

Rins: "Addio Marquez sarebbe uno shock"

Il futuro pilota della Yamaha, Alex Rins, nel corso di una recente intervista ha espresso il proprio pensiero in merito alla situazione di Marc Marquez: "Ultimamente ci sono state molte voci e un addio di Marquez alla Honda sarebbe uno shock per tutti. Lui è alla Honda da tanti tanni e credo che alla fine resterà ancora con loro per almeno un'altra stagione. Secondo me in questo momento Marquez sta solamente giocando con la stampa, anche con i video che ha pubblicato sui profili social".