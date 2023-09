MotoGP, Morbidelli passa alla Ducati Pramac: c'è l'annuncio

Campinoti: "Morbidelli troverà condizioni giuste"

Il team principal di Prima Pramac Racing, Paolo Campinoti, in seguito all'annuncio dell'arrivo in squadra di Franco Morbidelli, ha espresso tutta la propria felicità e soddisfazione per questo nuovo accordo: “Sono molto felice che Franco entri a far parte della nostra famiglia per il 2024: ho un ottimo rapporto con lui, che ha dimostrato di essere un campione in molte occasioni. Sono certo che nel nostro team troverà le condizioni giuste per tornare a lottare per le posizioni che merita".