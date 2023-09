MotoGP, Nakagami rinnova con Honda LCR: contratto fino al 2024

ROMA - La griglia di partenza della prossima stagione do MotoGP è ormai ad un passo dal completarsi in maniera definitiva. Nella Honda LCR mancava ancora uno slot dopo l'arrivo di Johann Zarco e adesso è stato ufficialmente riempito da Takaaki Nakagami. Il pilota giapponese, infatti, ha rinnovato per un altro anno il proprio contratto con il team di Lucio Cecchinello. Per Nakagami si tratta di un attestato di stima e di fiducia per il lavoro svolto durante tutti questi anni di collaborazione.