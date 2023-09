MotoGP, Bagnaia pronto per l'India: "Fisicamente mi sento meglio"

ROMA - Il campione del mondo di MotoGP, Francesco Bagnaia , dopo lo stoico terzo posto ottenuto a Misano, vuole tornare alla vittoria nel primo storico Gran Premio d'India e, a pochi giorni dalla gara, ha detto di sentirsi meglio fisicamente: “ Dopo Misano ho avuto un periodo di riposo e ora mi sento meglio fisicamente , ma la pista dell'India sarà un'incognita per tutti. Adesso dovremo essere pronti e concentrati al massimo per un periodo molto intenso, in cui sarà vietato commettere errori".

Pirro: "Farò del mio meglio"

In India ci sarà anche Michele Pirro, che sostituirà ancora una volta l'infortunato Enea Bastianini: “Sono contento di poter prender parte ad altri due appuntamenti della MotoGP, anche se ovviamente mi spiace per Enea. La sua stagione si sta davvero rivelando complicata e spero possa rientrare presto. Nel GP di Misano le sensazioni erano state buone e spero di poter ripartire da lì. Andiamo in India e correremo su una pista nuova, perciò sarà una sorpresa per tutti e solo venerdì scopriremo le caratteristiche di questo tracciato. Farò del mio meglio e come sempre sarà un onore condividere il box con il Campione del Mondo”.