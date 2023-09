Morbidelli in Ducati, Bagnaia approva: "Si merita questa possibilità"

GREATER NOIDA - In questa settimana ci sono stati diversi annunci da parte di alcuni team della MotoGP , che hanno posto importanti tasselli in vista della prossima stagione. Tra questi c'è la Ducati Pramac , che ha annunciato l'arrivo di Franco Morbidelli a partire dal 2024 . Il pilota italo-brasiliano è uno dei giovani cresciuti da Valentino Rossi e ora avrà la possibilità di utilizzare la stessa moto di altri suoi amici della VR46 Academy come Fran cesco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Luca Marini .

Bagnaia: "India sarà interessante"

“Ho fatto due giri a piedi della pista e il layout è interessante, diverso rispetto alle altre piste. Sarà interessante domani provare la pista in moto. Ho fatto un giro con la commissione per la sicurezza e hanno cercato di spiegarmi il trucco del circuito. Morbidelli in Ducati? Si merita questa possibilità, gli anni in Yamaha non sono stati il massimo. Tutti conoscono il suo potenziale, è importante averlo sulla stessa moto". Queste le dichiarazioni del pilota della Ducati, Francesco Bagnaia, durante la conferenza stampa alla vigilia del primo storico Gran Premio d'India.