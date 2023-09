MotoGP India, Bezzecchi il più veloce nelle FP1. Lontano Bagnaia

GREATER NOIDA - La prima sessione di prove libere, che ha dato il via al Gran Premio dell'India di MotoGP, ha visto Marco Bezzecchi firmare il miglior tempo. In una pista ancora tutta da scoprire, con l'insidia rappresentata soprattutto da curva 1, il riminese ha fermato il cronometro in 1:45.990, chiudendo con un buon margine su Marc Marquez e Brad Binder. Francesco Bagnaia ha chiuso al quindicesimo posto, ma c'è da sottolineare come il campione Ducati, di fatto, non abbia provato l'attacco al tempo, concentrandosi sul passo gara. Sessione negativa per Fabio Quartararo, lasciato a piedi in due occasioni dalla Yamaha.