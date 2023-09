MotoGP India, Marini precede Martin ed Espargaro nella Practice. Bagnaia 7°

GREATER NOIDA - È Luca Marini il più veloce della Practice dell'India, Gran Premio valido come tredicesimo appuntamento del mondiale MotoGP. Il pilota italiano trova il giro giusto negli ultimi minuti chiudendo in 1:44.782, precedendo Jorge Martin di appena 8 millesimi e chiudendo dunque un venerdì tutto targato Mooney VR46 Racing Team, dopo il primo posto di Marco Bezzecchi nelle FP1. A soli 51 millesimi da Marini, ecco l'Aprilia di Aleix Espargaro, mentre il resto del gruppo paga un ritardo di oltre tre decimi, a partire dalla quarta posizione di Marc Marquez. Direttamente in Q2 anche Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo, rispettivamente settimo e ottavo.