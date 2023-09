MotoGP, pole super di Bezzecchi in India davanti a Martin e Bagnaia

BUDDH - Il Gran Premio dell'India, tredicesimo appuntamento del mondiale di MotoGP, ha visto Marco Bezzecchi conquistare la pole position. Grande prova del pilota del Mooney VR46 Racing Team, capace di battere Jorge Martin per 43 millesimi. Terza posizione per Francesco Bagnaia a completare una prima fila Ducati, con un'altra moto di Borgo Panigale in quarta posizione con Luca Marini. Poi le Honda di Joan Mir e Marc Marquez, con Fabio Quartararo settimo. Nono e decimo, invece, Maverick Vinales ed Aleix Espargaro con l'Aprilia. Fuori dai giochi Alex Marquez: lo spagnolo del team Gresini si era guadagnato l'accesso in Q2, ma in seguito a una caduta ha rimediato diverse fratture che lo hanno reso "unfit" per il resto del weekend.