MotoGP, Bezzecchi dedica la pole in India a Momesso: "Era speciale"

BUDDH - "Non sono stati giorni facilissimi. Come immagino sappiate, un mio caro amico con cui sono cresciuto non c’è più. Abbiamo fatto le minimoto, per me era speciale. Volevo dedicare un pensiero a lui e a tutta la sua famiglia". Queste le parole che Marco Bezzecchi ha dedicato a Filippo Momesso, in un ricordo commosso del giovane pilota del CIV trovato morto pochi giorni fa in casa. Parole pronunciate ai microfoni di Sky Sport dopo aver conquistato la pole position nel Gran Premio dell'India.