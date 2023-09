MotoGP, infortunio Alex Marquez in India: diverse fratture alle costole dopo la caduta

BUDDH - Alex Marquez ha rimediato la frattura di diverse costole nel corso del Q1 delle qualifiche del Gran Premio dell'India . È questo l'esito dei primi esami a cui il pilota spagnolo del team Gresini è stato sottoposto dopo la caduta avuta nella sessione valida per il tredicesimo appunntamento del mondiale MotoGP. A causa di ciò, gli steward hanno dichiarato unfit il pilota, che quindi non prenderà parte al resto del weekend.

Infortunio Alex Marquez, la dinamica

L'incidente è avvenuto proprio nell'ultimo giro della sessione, che ha visto Marquez conquistare un posto nel Q2. Si è trattato di un highside in curva 6 dopo il quale l'iberico era subito apparso dolorante. Le prime indicazioni che filtravano dai box era di una forte botta al costato, sensazione poi effettivamente confermata dagli esami. Alex è stato trasportato in ospedale per accertamenti più approfonditi, in quanto, a questo punto, si teme anche per la sua presenza in Giappone tra una settimana.