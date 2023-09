MotoGP India, Martin domina la Sprint: sul podio Bagnaia e Marquez

BUDDH - La Sprint del GP dell'India, tredicesimo appuntamento del mondiale MotoGP, ha visto la vittoria di Jorge Martin. Il pilota della Ducati Pramac scatta al meglio allo spegnimento dei semafori prendendosi la prima posizione, e imponendo un ritmo che gli altri non sono riusciti a tenere, a partire da Francesco Bagnaia, che chiude al secondo posto e vede il suo margine su Martin scendere a 33 punti in classifica. Terzo posto per Marc Marquez, seguito da Brad Binder e Marco Bezzecchi. Il poleman è stato protagonista di un contatto al via con Luca Marini, con il secondo ad avere la peggio cadendo alla prima curva. Il riminese, invece, ha dato vita a una rimonta straordinaria, dimostrando che, in vista della gara di domani, potrebbe essere l'unico a tenere testa a Martin.