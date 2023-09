MotoGP, incidente Marini-Bezzecchi in India: le condizioni di Luca, c'è frattura

BUDDH - Brutte notizie per Luca Marini, uscito infortunato da un incidente avvenuto al via della Sprint del Gran Premio dell'India, tredicesima tappa del mondiale di MotoGP. Il pilota della Ducati del team VR46 è stato coinvolto in un contatto al via con il compagno di squadra Marco Bezzecchi, in seguito al quale è caduto a terra alla prima curva. Una caduta che inizialmente non sembrava troppo grave, e che invece ha provocato la frattura della clavicola sinistra di Marini, come hanno comunicato gli steward.