BUDDH - Pecco Bagnaia cade a pochi giri dal termine della gara del Gran Premio d'India, tredicesima tappa stagionale della MotoGP. Il pilota Ducati, durante il duello con Jorge Martin per la seconda posizione, finisce a terra buttando via la gara di Buddh, vinta da Marco Bezzecchi. Per il campione in carica uno zero pesantissimo, con lo stesso Martin che accorcia in classifica piloti e riapre il Mondiale.