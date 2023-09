Bezzecchi padrone in India, Bagnaia cade e Martin 2°: Mondiale riaperto

BUDDH - Marco Bezzecchi domina e stravince il Gran Premio d'India, valevole per la tredicesima tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Una gara mai in discussione per il riminese del team di Valentino Rossi, che arriva al traguardo con un vantaggio enorme su Joan Martin, secondo. Lo spagnolo, nonostante i problemi alla tuta, resiste fino alla fine agli attacchi di Fabio Quartararo, che deve accontentarsi del terzo gradino del podio. Domenica nera, invece, per Pecco Bagnaia: il campione in carica della Ducati, a meno di dieci giri dal termine, finisce giù e chiude l'ultima giornata a Buddh con uno zero pesantissimo.