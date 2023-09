India: come cambia la classifica MotoGP dopo la caduta di Bagnaia

BUDDH - Si riapre il Mondiale 2023 di MotoGP dopo il Gran Premio d'India, valevole per la tredicesima tappa stagionale. Pecco Bagnaia finisce a terra nella gara sul circuito di Buddh, mentre Jorge Martin chiude secondo e ora ha solo 13 punti di ritardo dal leader e campione in carica della Ducati. Scatto in avanti anche per Marco Bezzecchi, vincitore in India e ora saldamente al terzo posto, anche se la prima posizione dista ancora oltre 40 punti.