La MotoGP sbaglia la mappa dell'India: la svista eclatante fa il giro del web

ROMA - La MotoGP è sbarcata in India per la prima volta nella sua storia. E' stato Marco Bezzecchi a portare a casa la prima edizione del GP sul circuito di Buddh. La poca esperienza del Motomondiale in India, però, è stata certificata anche dalla mappa mostrata dalla regia del Mondiale durante la giornata di domenica. Una mappa che, fanno subito notare in molti, non comprende il territorio del Kashmir, amministrato dall'India ma al centro di una contesa. "Questo non è affatto bello da vedere - scrivono alcuni utenti sui social -. La MotoGP sta mostrando una mappa distorta dell'India mentre corrono nel nostro paese".